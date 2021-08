"Domenica Live", Annalisa Minetti mostra gli occhiali che l'aiutano a "vedere"

"Finalmente torno a essere autonoma". A "Domenica Live", nella puntata andata in onda lo scorso 24 maggio, Annalisa Minetti ha mostrato il dispositivo legato ai suoi occhiali che le hanno permesso di tornare a "vedere": "Si tratta di una piccola fotocamera che riesce a riconoscere i volti delle persone, a leggere, e a riconoscere le banconote", ha raccontato la cantautrice.

"Se io prendo un foglio e lo indico, il dispositivo riconosce tutto quello che c'è scritto sul foglio". Le telecamere di "Domenica Live" hanno poi seguito Annalisa Minetti in un bar per vedere come la cantautrice ora riesca a leggere un menù, a fare la spesa e a riconoscere le persone intorno a lei.