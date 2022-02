Anna Safroncik: "Mio padre è a Kiev, ho paura, questa guerra non è lontana"

L'attrice ucraina Anna Safroncik ospite a "Zona Bianca" confida la preoccupazione per il papà attualmente a Kiev. "Sono sotto shock da quattro giorni, non riesco a dormire come penso tutte le persone che hanno nella città i loro parenti. Il problema più grave – spiega la Safroncik – è che la popolazione non vuole la guerra e basta, non le importa chi sta al governo, hanno solo voglia di tornare alla loro vita".

Una popolazione quella ucraina che soffre da anni spiega Anna Safroncik: "È importante che tutto il mondo si sia svegliato e che stia dicendo insieme no alla guerra. Questa guerra non è lontana, è qui, è oggi e fa parte della nostra cultura perché Kiev è Europa". E continua l'attrice: "Sento mio papà ogni due ore ed è lui che calma me. Cerchiamo almeno noi gente di restare uniti".