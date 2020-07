Aniston, Kudrow e Cox, le amiche di "Friends" si mobilitano: "Registratetevi per le presidenziali"

Mancano poco più di tre mesi alle prossime elezioni presidenziali americane e c'è grande movimento e fervore. Anche tra le star di Hollywood, che si mobilitano per invitare tutti a registrarsi, condizione necessaria negli Stati Uniti per accedere alle urne. A condividire l'appello sui social le protagoniste di " Friends", Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courteney Cox. Le tre attrici e amiche hanno realizzato un video senza audio con un scritta che gioca sul titolo della serie cult e il motto: "Gli amici non permettono agli amici di saltare le elezioni“

L’invito è a usare il numero 26797 per assicurarsi di essere registrati e di spingere gli amici a fare lo stesso per incentivare la partecipazione al voto in programma il prossimo 3 novembre.

Ma le tre star di "Friends" non sono le sole a cercare di motivare gli americani a registrarsi. C’è addirittura chi, come Ariana Grande, ha fatto installare degli stand all’ingresso degli stadi per permettere alle persone di registrarsi prima dei suoi concerti.

Nelle sue storie di Instagram la Aniston ricorda che "mancano solo 100 giorni al giorno delle elezioni”.

E contemporaneamente anche le protagoniste di "One Tree Hill" hanno avuto la stessa idea, collegandosi in diretta per incoraggiare i fan a registrarsi per votare e usando lo stesso motto delle tre attrici di "Friends".



Anche Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow si sono riuniti per incoraggiare le persone a registrarsi: "# Gli amici non lasciano che gli amici saltino le votazioni alle elezioni. Mandate il messaggio AMICI al 26797 per assicurarvi di essere registrati...." hanno scritto nella didascalia di un video condiviso sui social.

