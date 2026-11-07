Angelina Mango, attesissimo ritorno sul palco di "Amici"

Alex, Gabriele e India per lo Sport, rispettivamente con il Pattinaggio artistico a Rotelle, con il Pugilato e con il Judo. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo, lo straordinario cantautore e musicista multiplatino Gigi D’Alessio e l’ex amatissimo Prof di Amici e coreografo di fama internazionale Garrison Rochelle.