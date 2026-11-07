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Angelina Mango, attesissimo ritorno sul palco di "Amici"

Domenica 8 novembre alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento del talent show

07 Nov 2026 - 12:45
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© Ufficio stampa

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Maria De Filippi conduce il nuovo appuntamento di “Amici” in onda domenica 8 novembre ore 14.00 su Canale5. Prosegue con successo tra studio, sfide prove ed esibizioni il percorso dei 20 allievi della scuola. Andrea Heros, Aura, Kashmere, Nicolò, Paulo, Saitta, Shari, Tìaso e i Jed per il Canto. Anna A., Anna M., Benedetta, Charli, Clara, Lollo, Napo e Riccardo si sfidano invece per il Ballo.

Alex, Gabriele e India per lo Sport, rispettivamente con il Pattinaggio artistico a Rotelle, con il Pugilato e con il Judo. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo, lo straordinario cantautore e musicista multiplatino Gigi D’Alessio e l’ex amatissimo Prof di Amici e coreografo di fama internazionale Garrison Rochelle.

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Grande attesa per il ritorno sul palco di Amici di Angelina Mango, vincitrice della categoria canto del talent nella stagione 2022/2023 e della 74° edizione del festival di Sanremo nel 2024 reduce dal successo del suo album “Caramé” e del suo tour nei teatri canta il suo ultimo singolo “Vita da adulti”.

Il Programma è prodotto da: Fascino P.G.T. per Mediaset. Produttore esecutivo: Paola Di Gesu. Regia: Andrea Vicario.

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