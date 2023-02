Angela Merkel diventa una detective in un film per la tv tedesca.

Il film tv si basa sulla serie di libri "Miss Merkel", dell'autore David Safier. Nella prima storia in tv, il personaggio ispirato all'ex cancelliera si stabilisce nel circondario di Uckermark, nel nord-est della Germania, per vivere con il marito e con un carlino chiamato Helmut. Presa dalla noia, però, la Merkel-detective inizierà a indagare su un misterioso omicidio.



Columbo, Derrick, Schimanski e adesso Merkel quindi. David Safier, lo scrittore ai cui libri il film si ispira, ha creato dall'Angela Merkel, che tutti conosciamo, una sorta di figura fiabesca, un mix tra l'ex cancelliera e una pensionata, che si trasforma in Miss Marple. Una mossa che per molti può essere considerata azzardata, visto che si parla della donna politica più importante ed influente della storia tedesca. "Ne sono consapevole", ha detto in una intervista Safier: "Ma il libro è nato come un giallo, e ho cercato di costruirlo come tale chiedendomi: cosa farebbe qualcuno che per tanto tempo ha lavorato in politica se si trovasse improvvisamente da cento a zero, tra gente normale...".

Ed ecco Miss Merkel, ex cancelliera federale della Germania, da una parte, dall’altra detective improvvisata, in uno sperduto paesino della Germania del Nord, con un tasso di omicidi pari a quello di un libr di Agatha Christie. La razionalità e l'imperscrutabilità della politica, tra completini monotoni e rigidi sguardi e l'imprevedibilità e l'irresistibile creatività un po' maldestra della Miss Murple improvvisata.