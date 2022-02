Berlino, Angela Merkel fa la spesa e le scippano il portafogli

A quasi tre mesi dall’addio ufficiale alla Cancelleria, Angela Merkel è stata derubata dei documenti più importanti e non solo. Nel portafogli, infatti, oltre ai contanti e alla carta di credito erano contenuti la carta d'identità e la patente. Non che questo inconveniente possa impedirle di essere riconosciuta o accreditata in incontri di un certo peso, visto che si tratta di una delle donne più importanti della storia moderna per la Germania e l'Europa. Ma si tratta sicuramente di un episodio fastidioso. Un ritorno alla normalità alquanto traumatico dopo 16 anni alla guida del suo Paese. La ex cancelliera è abituata da sempre a recarsi personalmente a fare la spesa e mai le era capitato un inconveniente simile. Ad accompagnarla stavolta ci sarebbe stata una guardia del corpo dell'Anticrimine federale. La polizia ha confermato il furto, mentre l'ufficio della ex Bundeskanzlerin non ha voluto pronunciarsi sul fatto.

Angela Merkel saluta, Olaf Scholz nuovo Cancelliere tedesco Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci