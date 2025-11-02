Angela Caloisi, da "Uomini e Donne" alle nozze con Paolo Crivellin: "Ha saputo aspettarmi"

Ospite a "Verissimo" l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi: "Ho sentito la presenza di mio padre"
© Da video
Ospiti a "Verissimo" Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno ripercorso le emozioni del loro matrimonio, celebrato il 31 luglio scorso dopo quasi otto anni di relazione iniziata con un corteggiamento negli studi di "Uomini e Donne".
"Quando ho visto Paolo ho realizzato che avevo di fronte la mia anima gemella", dice l'ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi che poi confida come, nel giorno delle nozze, abbia sentito "molto forte" la presenza del padre Salvatore venuto a mancare troppo presto. "Era un uomo buono, sarebbero andati d'accordo di sicuro", dice.
Poi riferendosi allo scambio delle promesse Angela Caloisi aggiunge: "Ho avuto momenti di debolezza e forse tante volte non sono stata capace di amare ma lui c'è stato sempre e ha saputo aspettarmi". "Anche lei è riuscita a capirmi e ad aspettarmi", aggiunge l'ex tronista. Il primo "banco di prova", ora, è sulla scelta del viaggio di nozze. "Qui stiamo in disaccordo perché lui vorrebbe spiaggiarsi mentre io vorrei un posto da visitare", dice Angela.