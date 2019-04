Andrea Mainardi si sposa: “Abbiamo la data: sarà il 12 ottobre”

Andrea Mainardi ha svelato a “Pomeriggio Cinque” che tra poco convolerà a nozze con la fidanzata Anna, conosciuta a un corso di cucina, dove lui era lo chef. I due hanno già una data: “Il 12 ottobre ci sposiamo. Stiamo cercando una location tra Firenze e Siena, perché per noi la Toscana è un posto speciale”.



La coppia ha, però, deciso di organizzare un matrimonio fuori dal comune: “Non in Chiesa, siamo ancora alla ricerca di un posto un po’ particolare, magari una chiesa sconsacrata”. Poi lo chef conclude: “Dovrà essere un giorno perfetto, soprattutto per lei. Se lo merita, come tutte le donne”.