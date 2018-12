"Grande Fratello Vip", Andrea Mainardi in lacrime incontra la fidanzata Anna

Andrea Mainardi è una persona che si commuove molto facilmente, tanto che Ilary Blasi gli ha lanciato più volte la sfida di trattenere il pianto a fronte di determinate situazioni: non ci è mai riuscito ma in quest'ultimo caso, a un passo da una possibile eliminazione, possiamo giustificarlo. Perché se c'è una cosa di cui Andrea non ha mai fatto mistero è l'amore profondo che prova per la fidanzata Anna e proprio lei, nella finale del "Grande Fratello Vip", gli ha fatto la più gradita delle sorprese entrando finalmente nella Casa.