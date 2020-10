Andrea Damante: "Ho saputo dai social che Giulia frequenta il mio amico Carlo"

Ufficio Stampa Mediaset

"Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa". Andrea Damante, ospite sabato 24 ottobre alle 16 su Canale 5 a "Verissimo", commenta per la prima volta le parole dell’ex fidanzata Giulia De Lellis che ha ammesso di frequentare un altro ragazzo, un carissimo amico di Damante.