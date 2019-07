Andrea Damante fa ballare con il nuovo singolo "Think About"

La passione per la musica ha portato Andrea Damante prima a vestire i panni da dj e ora da cantante. Arriva il nuovo singolo " Think About ". Il video girato a Ibiza vede la partecipazione di Malu Trevejo , nuovo fenomeno musicale latino. La popstar e Andrea ballano per le strade e i locali, respirando l’atmosfera colorata dell’isola. Il brano si avvale della collaborazione anche di Yung Miami , rapper statunitense del duo City Girls.

Il brano nasce dall’idea di unire in maniera armoniosa mondi musicali diversi: dance, latin e trap. "Think About", oltre che da Andrea Damante, è stato scritto da Patrick Jordan Patrikios, Hanni Ibrahim, Alexandra Shungudzo Govere, Malu Trevejo, Yung Miami.

La passione per la musica è una costante nella vita di Andrea, e infatti produce brani come “Follow my pamp” feat. Adam Clay, con oltre 4 milioni di streaming di Spotify e oltre 20 milioni di views su YouTube, con cui ha ottenuto il Golden Award. Nel 2018 è la volta di “Rub It” con l’artista multiplatino Rich the Kid.