Andrea Damante bacia l ex Madre Natura, Sara Croce

Dopo Giulia De Lellis tra le braccia di Andrea Iannone, anche il suo ex Andrea Damante volta pagina e ritrova la felicità. Sul profilo social di Chi le prime foto del bacio tra Damante e la ex “Madre Natura” di Ciao Darwin, Sara Croce. Il deejay e Sara hanno trascorso una vacanza d'amore in Versilia e al settimanale Damante confida: "Non è un flirt. Questa volta faccio sul serio".