Giulia De Lellis rivela: Ecco come è nato l amore con Iannone

I fan sono curiosi, e tempestano Giulia di domande sul suo amore appena nato con Andrea. Lei non si tira indietro e svela molti particolari. "Ci siamo conosciuti ad una cena, eravamo tutte coppie. Non è che ci siamo parlati più di tanto e tra l'altro mi stava molto antipatico, ma molto". Il primo passo l'ha fatto Iannone ("e nemmeno uno solo") che l'ha conquistata "con pazienza, perché lui è stato molto paziente, rispettandomi, non è stato mai lì a pressarmi perché io avevo un periodo particolare, educazione... è entrato molto in punta di piedi nonostante lui sia uno che sia veloce... Mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Quando un uomo prima di amare te ama la tua famiglia..." riferendosi al forte legame che lui ha saputo instaurare con le persone a lei care. La versione dei fatti però non convince del tutto Iannone: "Amore, quando racconti le cose, le devi raccontare così come sono", lasciando intendere che forse la De Lellis non ha resistito tanto quanto vuole far credere.



Non manca poi una frecciatina dell'influencer al suo ex, Andrea Damante. "Hai proprio una passione per quel nome" le fa notare qualcuno. E lei risponde: "Più che altro ho una passione per gli str***i". E a Cecilia Rodriguez, che l'ha definita "alta un metro e una banana", risponde con eleganza: "E' vero, non si può avere tutto. Però sono simpatica".