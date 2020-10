Andrea Damante: "Con Giulia De Lellis pensavo di fare una famiglia"

Andrea Damante lo dice chiaramente: con Giulia De Lellis pensava di poter mettere su famiglia. "A 30 anni penso di aver imparato qualcosa, anche la casa che avevo preso a Milano era grande, con tante stanze, pensata per una famiglia, io ero convinto che lei ormai avesse piena fiducia in me", racconta il modello e dj, ospite di "Verissimo" per parlare della fine della relazione con l'ex fidanzata, che ora frequenta un suo amico, conosciuto questa estate mentre era in vacanza a Forte dei Marmi proprio con Damante.

"Sono sempre stato innamorato di lei, fino a poco tempo fa, in quegli otto mesi che siamo stati separati io ho sempre aspettato", aggiunge l'ex di Uomini e Donne non nascondendo l'amarezza per aver saputo dai social della nuova relazione di Giulia.