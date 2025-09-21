Andrea Bocelli sugli esordi: "A mia madre dissero che avrei cantato solo gli Ave Maria ai matrimoni"

Ospite a "Verissimo" il cantautore ricorda i suoi primi passi nel mondo della musica. Poi intona il brano "Il Gabbiano"
© Da video
Nello studio di "Verissimo" Andrea Bocelli traccia il bilancio di una carriera che dalla provincia toscana lo ha proiettato nel firmamento della musica internazionale. "Quando ero ragazzo il massimo dell'aspirazione era di entrare in qualche luogo con un pubblico che superasse le decine di spettatori del pianobar in cui suonavo", racconta.
Il cantautore racconta l'impegno della madre che portava in giro presso le case discografiche le cassette dove erano custodite le sue prime registrazioni. "Aveva un carattere forte e non si è mai arresa. Un discografico le disse di rassegnarsi perché avrei cantato solo gli Ave Maria ai matrimoni", dice Bocelli che sul padre aggiunge: "Non amava l'opera e quando l'ho invitato ad ascoltare il Macbeth di Verdi disse che gli sembrava di sentire le befane".
"Cionostante mio padre ha sempre appoggiato il mio percorso artistico dicendo di prendere nel frattempo anche un titolo accademico e così mi sono laureato in legge", spiega il cantante, nelle sale con “Andrea Bocelli: Because I Believe”, film che racconta la sua vita e la sua luminosa carriera. Poi con una chitarra, Andrea Bocelli sorprende il pubblico di "Verissimo" con un'esibizione intonando "Il Gabbiano", brano scritto da un amico di gioventù.
Commenti (0)