Andrea Bocelli sugli esordi: "A mia madre dissero che avrei cantato solo gli Ave Maria ai matrimoni"

Il cantautore racconta l'impegno della madre che portava in giro presso le case discografiche le cassette dove erano custodite le sue prime registrazioni. "Aveva un carattere forte e non si è mai arresa. Un discografico le disse di rassegnarsi perché avrei cantato solo gli Ave Maria ai matrimoni", dice Bocelli che sul padre aggiunge: "Non amava l'opera e quando l'ho invitato ad ascoltare il Macbeth di Verdi disse che gli sembrava di sentire le befane".