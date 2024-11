La gara di ballo e di canto si apre con la presentazione dei giudici, rispettivamente Irma Di Paola e Carlo Verdone con Tananai. L'ultimo classificato in ogni categoria andrà in sfida la prossima settimana. Si esibisce per primo Nicolò, che conquista entrambi i giudici. Anche il giudizio su Alessio è positivo. Trigno dimentica le parole della canzone ed è costretto a fermarsi: una fragilità vista da Tananai come un punto a favore. Francesca con la sua esibizione raccoglie complimenti entusiastici da Irma. La voce di Senza Cri colpisce Verdone, che pronostica per lei una carriera di successi. Per Irma Di Paola la presenza scenica e la tecnica di Teodora sono ottime, ma trova che sia carente dal punti di vista dell'interpretazione. Tananai apprezza il timbro di Ilan mentre per quanto riguarda l'esibizione Vybes critica l'eccessivo tentativo di fomentare il pubblico. La giudice di ballo apprezza l'esibizione di Rebecca ma cerca di spronarla a fare ancora meglio. A Carlo Verdone piace la performance di Diego per la sua intensità, e anche quella di Alessia conquista Irma Di Paola. Antonia, appena entrata nella scuola, si aggiudica i complimenti sia di Tananai che di Carlo Verdone.