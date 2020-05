"Amici Speciali", Michele Bravi, Irama, Alessio e Stash and The Kolors volano in finale

Primo finalista - E' stato Michele Bravi a guadagnare per primo la finale di "Amici Speciali". Dopo la vittoria della prima manche sui Blu, la squadra Bianca composta anche da Giordana Angi e Alessio Gaudino ha decretato che fosse lui a volare alla finalissima. Un grande risultato per il cantante, tornato la settimana scorsa a esibirsi in tv dopo l’incidente stradale del 2018 in cui è rimasto coinvolto e in cui una donna ha perso la vita. Poco prima del passaggio di turno Michele, che nella sfida si è esibito con il suo nuovo singolo "La vita breve dei coriandoli", aveva ringraziato Maria De Filippi: "L'unica che mi ha chiesto di cantare invece di come stavo, grazie a te ora posso dire come sto".

Secondo finalista - È invece Irama a prendere il secondo posto il finale. Il cantante passa il turno dopo che la squadra Blu, vincitrice su quella Bianca, ha espresso la propria preferenza. Irama ha ricevuto i voti del "collega" Alberto Urso e del ballerino Javier Rojas, volando alla finalissima. "Grazie ragazzi, davvero, sono emozionato" ha commentato il cantante che poco prima del voto ha ripercorso con Maria De Filippi la sua carriera: dalla vittoria al reality agli attuali successi. "Io ho imparato tanto da voi, mi sono appassionato, mi emoziono", le parole di Irama prima di accedere alla finale.

Terzo finalista – Alessio si aggiudica la penultima maglia per accedere alla finale. La squadra Bianca dopo aver vinto la sfida è chiamata a decretare il suo vincitore. Gli artisti non hanno dubbi: la voglia di rivincita e la bravura di Alessio hanno colpito tutti quanti.

Quarto finalista - L’ultimo posto per la finale viene assegnato a Stash and The Kolors. Il cantante è stato scelto a maggioranza dai tre finalisti, Michele Bravi, Irama e Alessio. Una maglia che lo stesso Stash aveva detto di desiderare molto: “Maria tu mi conosci se sono in gara voglio arrivare fino in fondo”.