"Amici Speciali", l'esilerante sfida canora tra Gerry Scotti e Giorgio Panariello 

Torna a divertire e ricevere applausi la coppia Gerry Scotti-Giorgio Panariello: il conduttore e il comico ancora mattatori ad "Amici Speciali", con le loro performance canore. Per lo storico conduttore di "Chi vuol essere milionario?" occhiali scuri e cappello in testa per rievocare i fasti del "molleggiato" Adriano Celentano con "Una carezza in un pugno". Esibizione vocalmente non impeccabile ma che riscuote comunque successo tra il pubblico.

La replica di Panariello è l'interpretazione di "Su di Noi" di Pupo. Poi arriva il duetto con "Una carezza in un pugno" parzialmente in versione rap che strappa applausi e sorrisi. E il comico toscano ritira la mini coppa dopo che la giuria ha giudicato migliore la sua interpretazione.