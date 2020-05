"Amici Speciali", la vendetta di Sabrina Ferilli: uova spaccate in testa a Maria De Filippi

Da "aguzzina" a "vittima": questa la sorte di Maria De Filippi durante la semifinale di "Amici Speciali". La conduttrice, infatti, è finita nelle grinfie di Sabrina Ferilli che l'ha sottoposta a un terribile quiz. Per ogni risposta sbagliata Maria De Filippi è costretta a spaccarsi in testa un uovo: la conduttrice si è anche bardata per l'occorrenza con tanto di fascia nera in testa. Al primo errore l'uovo si è rovinosamente frantumato sul capo di Maria, non il secondo che invece ha resistito all'urto. Dopo il terzo errore, Sabrina ha sfidato la padrona di casa a rompersi in testa, contemporaneamente un ultimo uovo. Sodo, però, nel caso della Ferilli, mentre Maria lo ha rotto per l'ennesima volta.