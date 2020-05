Amici speciali: la finale se la giocheranno Michele Bravi, Irama, i Kolors e Alessio

Penultima puntata per " Amici speciali ", la versione del talent di Maria De Filippi che ha anche uno scopo benefico per aiutare a la Protezione civile nell'emergenza per il coronavirus . Nella semifinale non sono mancate le sorprese: eliminati i vincitori delle ultime edizioni, Alberto Urso e Gaia Gozzi, in finale volano Michele Bravi, Alessio, Irama e i Kolors di Stash.

Una puntata davvero speciale, considerando che otto dei concorrenti in gara hanno dovuto abbandonare a un passo dal traguardo. Una eliminazione per modo di dire visto che tutti questi torneranno nell'ultima puntata in veste di supporter dei quattro rimasti in gara. Anche in questa occasione però l'aspetto benefico non va dimenticato rispetto alla gara: alla Protezione civile andranno 3 apparecchiature per la terapia sub-intensiva, 26mila tamponi per l'Italia, 30 giorni per 5 operatori socio-sanitari, 10mila mascherine FFp2 e i proventi del televoto.

Quindi dodici concorrenti per quattro maglie. Come di consueto la gara si svolge secondo diverse partite. Nella prima manche si esibiscono Umberto, Giordana, Michele, Alessio, Gabriele e i Kolorts. La manche è vinta dalla squadra dei Bianchi, che sbloccano così tre apparecchiature per le terapie intensive. Nella sfida tra i tre Bianchi che si sono esibiti è Michele Bravi a vincere e a ottenere il passaggio in finale. Intervistato da Maria spiega come per lui questa esperienza sia servita a tornare a cantare tranquillo dopo la brutta esperienza passata. "Sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedere come stavo - ha detto alla De Filippi -. Qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda 'come stai?'".

Anche la seconda manche viene votata dai giurati. Apre Alberto seguito da Andreas, Gaia e Irama. Tocca poi a Random, nella sua prima esibizione della serata. Infine Javier prima della magic ball giocata dai Bianchi con Gaia. Alla fine a guadagnarsi la finale è Irama, vincitore dell'edizione 2018

Si prosegue con la terza partita. dove a votare è il pubblico da casa. Inizia Gaia, seguita da Umberto e Javier. Tocca quindi a Giordana e Alessio. La gara va avanti con le essibizioni di Alberto e Random, intervallate da una sensuale esibizione di Eleonora Abbagnato in versione pole dancer. Chiudono I Kolor, Andreas e Gabriele. La manche è vinta dai Bianchi che sbloccano 100.000 mascherine. Ad accedere alla finale è Alessio.

Infine bisogna decidere il nome del quarto finalista. A scegliere sono i tre concorrenti già arrivati in finale. Alessio sceglie Giordana ma Irama e Michele fanno il nome di Stash e dei Kolors che così completano il poker di finalisti. Appuntamento a settimana prossima.

