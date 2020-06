"Amici speciali": Irama vince e per la Protezione civile si chiude con aiuti per oltre 400mila euro

LEGGI ANCHE>

La serata è impostata su una serie di sfide dirette a eliminazione. Il primo a partire è Umberto che può decidere da chi iniziare con le sfide. E la sua scelta ricade su Alessio, in modo da fare una sfida ballo contro ballo. La sfida è su cinque prove. Prima dell'inizio però c'è una sorpresa per Stash, che ha rinunciato alla finale. Maria gli consegna una collanina e svela che il cantante diventerà papà.

Dopo l'esibizione di J-Ax che approfitta dell'occasione per lanciare un appello per tutti i lavoratori dello spettacolo messi in drammatica difficoltà dalla crisi causata dal coronavirus, può cominciare la sfida decisa dal televoto. Vince Alessio, con il 51% dei voti e Umberto si classifica così al quarto posto.

ALESSIO CONTRO MICHELE - Seconda sfida: sempre decisa dal televoto, Alessio sceglie come contendente Michele Bravi. Il ballerino sceglie come supporter Gabriele oltre a Giordana e i The Kolors, mentre Michele punta su Gaia, Javier e Random. Prima delle esibizioni c'è il momento "Obbligo o verità" per Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, con Vessicchio nelle vesti di notaio. Maria come penitenza deve farsi fare una pernacchia al telefono da un collega e lei sceglie di chiamare Carlo Conti. Quindi via alla gara. Ad Alessio non basta nemmeno una super esibizione dei Kolors su un medley dei Queen: Michele vince con il 69% dei voti e va a sfidare Irama.

MICHELE CONTRO IRAMA - L'ultima sfida vede contrapposti Michele e Irama. Il primo aggiunge Giordana ai tre già scelti nella sfida precedente, mentre Irama punta su The Kolors, Gabriele, Andreas e Alberto. Tra un'esibizione e l'altra la De Filippi trova il modo di ringraziare la giuria e annuncia che in queste quattro puntate sono stati dati alla Protezione Civile materiali per un valore di 400mila euro, oltre ai proventi del televoto.

