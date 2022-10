Ad "Amici 22" lite in sala prove tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Per questo gli ha assegnato un compito che lo metta in difficoltà, ma fattibile. La maestra, però, non crede affatto che la coreografia sia alla portata del suo allievo: "Se il tuo obiettivo è mandarlo a casa, mandalo in sfida direttamente. Fai il finto buono".

L'incontro tra insegnanti e ballerino

In sala prove Gianmarco incontra la sua insegnante Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. La maestra di classico vuole chiarire subito le cose con il collega, che ha assegnato una coreografia complessa al suo allievo."Dal nostro incontro è passata una settimana, bisogna dare il tempo di fare le cose. Lui sta studiando anche altre cose. Gianmarco, insieme ad Asia, è l'unico che non ha mai studiato niente all'infuori dell'hip-hop quindi è chiaro che non sia versatile" afferma la Celentano. "Non capisco come tu non veda dei progressi in lui, perché secondo me ci sono stati. Per esempio gli ho sempre detto che è troppo timido e chiuso quando balla, Nell'ultima coreografia, in puntata, è stato più spavaldo e sicuro di sè".

Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro: "Sei un finto buono"

Per la Celentano il compito è troppo difficile per il livello di Gianmarco e vede della malafede in Todaro: "Io pensavo che la mia coreografia fosse difficile, ma questa è molto peggio. Comunque il compito lo farà e si prenderà il voto che si merita, non vedrai il miglioramento che cerchi su questa coreografia. Hai annunciato che se non vedrai progressi lo manderai in sfida, se è questo il tuo obiettivo mandalo in sfida direttamente. Fai il finto buono...".

La replica di Todaro

La coreografia è stata montata dai professionisti e poi approvata da Todaro, che la ritiene perfettamente alla portata di Gianmarco: "Se questa la reputate difficile allora fai quella che la Celentano aveva assegnato ad Asia, ma con elementi maschili". L'insegnante di classico però non ci sta: "Cosa c'entra adesso Asia? Quella è stata pensata per una ragazza e non ho nessuna intenzione di modificarla. No, lui fa quella che gli hai dato e si prenderà zero". A questo punto Todaro precisa che ciò che vuole vedere non è la perfezionamento, ma un piccolo miglioramento da parte di Gianmarco e ribatte che lui non ha fatto storie quando la Celentano ha assegnato la coreografia di classico al suo allievo Samuel.

Il parere di Gianmarco

A questo punto anche il ballerino esprime la sua opinione: "Ho apprezzato che fosse un compito e non una sfida, anche se c'era la pecca. Mi ha fatto piacere leggere quello che ho letto, perché una nota costruttiva l'ho trovata. Credo però che l'obiettivo finale sia quello di mandarmi a casa, per questo spero solo che il giudizio sia oggettivo e non soggettivo. Devo riconoscere, tuttavia, che se voleva farmi fare una figuraccia davanti a tutti poteva assegnarmene una molto più difficile". La maestra, però, gli ribatte: "Se ti dava una coreografia molto più difficile avrebbe fatto una brutta. Invece così fa finta di essere carino, ma te la mette in quel posto".