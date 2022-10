Ad "Amici 22" il compito di Alessandra Celentano manda in crisi Samuel

ll destinatario della busta è Samuel, allievo hip hop di Raimondo Todaro, mentre il mittente è la maestra Celentano. L'insegnante, che ha sempre a cuore i ballerini , vorrebbe renderlo più completo e per questo gli ha assegnato un compito di danza classica, per spronarlo a migliorare anche su altri stili. La coreografia, ricca di tecnicismi, spaventa un po' Samuel.

La lettera inizia con un bel complimento da parte della Celentano: "Samuel mi è piaciuto molto l'approccio al compito ricevuto settimana scorsa e come promesso, visto il tuo bisogno assoluto di studiare la base, te ne consegno un altro".

"La volta scorsa sono stata molto clemente perché in quel momento l'obiettivo era farti capire l'importanza dello studio e dell'approccio al lavoro, quindi ho totalmente sorvolato sull'esecuzione...Sappi che da ora in poi alzerò le pretese!", spiega l'insegnante nella lettera. "Certo non posso pretendere di vedere improvvisamente una coreografia fatta con tutti i crismi perché ci vorrebbero anni. Ogni volta chiederò sempre di più e il giudizio sarà sempre più vicino alla realtà".

La Celentano mette le mani avanti e anticipa: "Così non rimarrai male quando pronuncerò le parole 'disastro', 'orrendo', 'amateur', 'non ci siamo' e i voti saranno orrendi! Uomo avvisato, mezzo salvato". La maestra entra poi nello specifico del compito: "La coreografia l'ho pensata appositamente con una musica classica. Per tua cultura si tratta di Antonio Vivaldi, vai a studiare chi è e cosa ha fatto. E' con passi prettamente classici, cercherò di captare qualche miglioramento qua e là, così da poter pensare all'utilità di ciò che sto facendo con te".

Per migliorare ancora di più nel classico la maestra propone quindi di sostituire le ore in palestra con la lezione di danza. "Sarebbe già un passo avanti, poi capiremmo come integrare di più! Abbigliamento e look in generale non sono contestabili".

Dopo aver visto la coreografia, Samuel ammette di essere preoccupato: "Rido per non piangere. So di non avere tecnica, dalla scorsa settimana alla prossima non sarò cambiato tantissimo. Per una volta volevo godermi il primo posto, invece...". Una volta in casetta Ramon, ballerino di classico e allievo della Celentano, gli conferma le sue preoccupazioni: "E' davvero difficile, questa cosa non la so fare nemmeno io".