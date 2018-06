Amici, la ballerina Lauren e i cantanti Irama, Einar e Carmen volano in finale

La ballerina Lauren e i cantanti Irama, Einar e Carmen e sono ufficialmente i quattro finalisti di "Amici". In una serata che regala emozioni, sorprese e la partecipazione di grandi ospiti, i cinque concorrenti ancora in gara si sfidano in una serie di sfide che infiammano il pubblico in studio e stupiscono i giudici del talent.



Irama è il primo a conquistare l'ambita finale - in onda lunedì 11 giugno, in prima serata, su Canale 5 - e subito dopo è il turno di Lauren, l'unica ballerina ancora in gara.