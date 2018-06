"Amici", sorprese e lacrime per i semifinalisti del talent di Canale 5

Serata di proposte e contratti per i semifinalisti di Amici . Nella penultima puntata del serale del talent non sono mancate neanche le lacrime per il messaggio del nonno di Carmen e l'arrivo del suo primo disco. Girasoli da Biondo e una proposta di contratto da una casa discografica per Emma , che riceve la sua sorpresa in sala relax, con l'ex concorrente del programma che le scrive: "Mi manchi".

Un drone, invece, accompagnato da una lettera di Maria De Filippi, porta una scatola con dentro delle piume e il primo cd di Irama, mentre per Lauren arriva un contratto da ballerina professionista nel corpo di ballo di Amici.



L'ultima sorpresa è per Einar, anche lui al "primo incontro" con il suo disco, infilato nella tasca di un pantalone custodito in una enorme scatola rossa. Einar non trattiene le lacrime e si lascia andare alla commozione. "Non so se andrà bene, ma ce la metterò tutta" dice commosso il cantante a Maria De Filippi che lo bacchetta bonariamente: "Ci diamo ancora del Lei?".