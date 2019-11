"Amici" entra nel vivo con sfide esterne e due eliminazioni in vista

Al via le sfide esterne per gli allievi della scuola. Chi dei quattro cantanti Gaia, Jacopo, Nicolò (frontman de I Nico) e Skioffi dovrà dimostrare il proprio talento per mantenere il banco? Ma saranno loro a sfidare gli esterni? La cantante Martina in settimana si è candidata come sfidante al posto di Nicolò, La commissione accetterà la sua proposta?