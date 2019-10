"Amici Celebrities", Filippo Bisciglia è il terzo classificato: "Giusto così"

"E giusto così". Sono le parole di Filippo Bisciglia subito dopo l'eliminazione ad "Amici Celebrities". Il conduttore tv perde la possibilità di andare in finalissima perché è stato sconfitto al ballottaggio proprio dalla compagna Pamela Camassa, anche lei in gara e adesso in finale con Massimiliano Varrese.

"Non volevo fare questo programma insieme a Pamela - rivela il terzo classificato - e invece ho vissuto una bellissima esperienza. Grazie a Maria De Filippi per avermi convinto. Grazie a tutti". Per Filippo il motivo dell'eliminazione è stata un'esibizione non eseguita correttamente a causa "della troppa emozione". Il conduttore televisivo, invece, nel corso del reality si è distinto per le sue notevoli doti canore nonostante non sia un cantante professionista.