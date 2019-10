"Amici Celebrities", Ciro Ferrara è il primo eliminato della finale: "I vostri applausi sono la mia vittoria"

"I vostri applausi sono la mia vittoria". Reagisce così Ciro Ferrara alla sua eliminazione, la prima, avvenuta durante la finale di "Amici Celebrities". L'allenatore ed ex calciatore di origini napoletane si è esibito sulle note di "Oh mia bela Madunina", ma ha sorpreso pubblico e giuria con una speciale dedica in dialetto partenopeo.

La decisione di eliminare Ferrara è stato frutto della votazione della giudice d'onore Loredana Bertè insieme al resto della giuria composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Il percorso di Ciro verrà ricordato sicuramente per la sua simpatia che ha mantenuto fino alla fine.