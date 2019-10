"Amici Celebrities": eliminati Ferrara e Monaco di Lapio, la De Filippi passa il testimone alla Hunziker

Terza puntata per " Amici Celebrities ", la versione vip del talent ideato da Maria De Filippi . Eliminati Ciro Ferrara per i Bianchi e Raniero Monaco di Lapio per i Blu. Al termine della puntata la De Filippi ha annunciato il cambio di conduzione: arriva Michelle Hunziker e la trasmissione andrà in onda di mercoledì. Ancora ottimi gli ascolti con 3,3 milioni di spettatori per il 19,7% di share .

Una puntata ricca di ospiti, A partire da Annalisa che ha aperto la trasmissione cantando "Oltremare" insieme a Giordana. Al Bano ha giudicato la prova di intonazione per l'immunità, bocciando sonoramente sia Filippio Bisciglia che Francesca Manzini e Ciro Ferrara. Per l'ex calciatore c'è stata anche una sorpresa in studio con l'arrivo di suo padre.



Al Bano è stato protagonista di una mezza gaffe con Francesca Manzini, facendo cenno ai "grammi in più" commentando la prova di danza. Lei ha risposto con "non me ne può fregare di meno, la passione non ha peso". Altri ospiti Giulia Michelini, nella veste di giurata, e Stash dei The Kolors e Benji & Fede. Dopo il battibecco di settimana scorsa Filippo Bisciglia si è scusato con Maria De Filippi cantando "Roma nun fa' la stupida stasera" cambiando però le parole in "Filippo nun fa' lo stupido stasera". Ma anche in questa puntata non sono mancati i momenti vivaci. Protagonisti di una discussione sono stati questa volta Platinette e Ornella Vanoni. La Vanoni a chiesto a Platinette "ma tu ti senti più uomo o donna?", e alla risposta "tesoro, tu sei ancora ai generi? Io sono oltre", ha chiosato con un "il giorno in cui mi dirai di essere stato con una donna, sarai oltre".



GLI ASCOLTI - Con la terza puntata il talent di Maria De Filippi ha segnato una nuova crescita. Il programma è stato seguito da 3 milioni e 271mila spettatori per uno share del 19,67%. Sul target commerciale 15-64 anni lo share arriva 20,03%.