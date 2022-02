"Amici", assegnato il banco di canto a Gio Montana

Gio si aggiunge dunque ad Albe (che non la prende bene) e Crytical nella squadra della Pettinelli.

"Sono nato e cresciuto a Milano - racconta Gio - faccio il cameriere oltre alla musica, che è la mia grande passione. La mia famiglia mi sostiene, vivo ancora con i miei genitori in una casa popolare."

La Pettinelli gli assegna quindi la maglia e il banco: "E' il regalo più della mia vita". Ma Albe non la prende bene e piange: "Dammi un'altra possibilità Anna, mi sono ritrovato perché mi ero perso, sento di avere le qualità e quello che mi serve e non voglio buttare all'aria tutto solo perché non sono riuscito a far vedere chi sono".

