Ad "Amici 22" Wax insulta Rudy Zerbi ma il microfono è acceso: “Falso bastar*o”

L'allievo ha tentato di spiegare ai professori il perché del suo comportamento: "Mi sono seduto là e ho detto certe cose... La prima cosa che faccio è scusarmi. Lo penso veramente? No, non lo penso. L'ho detto perché ero in adrenalina, per il fatto che mi aveva giudicato per la scrittura. Stavo pensando a voce alta, lo faccio spesso. Non stavo parlando con nessuno, solo tra me e me".

A questo punto la palla passa ad Arisa, la professoressa di Wax, che spiega al sua allievo di voler prendere provvedimenti: "Ognuno può pensare quello che vuole, ma deve esserci rispetto dei ruoli. Ricordatevi poi che avete sempre un microfono, devi stare tranquillo. Il provvedimento che ho pensato e che per un giorno tu faccia le pulizie al posto dei tuoi compagni".

Per Arisa i ragazzi spesso non hanno qualcuno che li guidi, ma per Rudy non è una giustificazione: "Non c'è bisogno di avere esperienza di vita per sapere che dare a un altro del bastar*o è sbagliato. Lui mi ha insultato per un giudizio che ho dato a un suo compagno, non riguardava lui".

Una volta in casetta Wax se la prende anche con i compagni per aver tirato in ballo la sua situazione fuori dalla scuola: "So che volevate aiutarmi, ma non capisco perché veramente.... E' da una vita che mi dicono che devo controllare la rabbia". I ragazzi sono d'accordo con lui: "Alcuni dei nostri commenti non l'hanno aiutato, anche se eravamo in buona fede. Dire che si deve limitare mentre sta già subendo quello che sta subendo non aiuta".