"Amici 22", Raimondo Todaro manda a casa la sua allieva Eleonora

La convoca per un incontro in studio e non riesce a trattenere il dispiacere. "Tu sei una brava ballerina e non devi arrenderti, devi continuare a lottare, ma abbiamo poco tempo, non ce la faccio a farti arrivare pronta al serale, è stato un mio errore di valutazione", spiega il prof di danza. L'allieva scoppia in lacrime, ma capisce le ragioni: "Grazie, perché in tre settimane ho imparato tanto".

Le parole di Raimondo Todaro "Sono passate tre settimane insieme - spiega Todaro - ti ho fatto entrare perché sei latinista nelle vene, l’attitude è perfetto, sapevi anche che dovevamo fare tante cose insieme, lavorando insieme mi sono reso conto che tante cose non le sapevi proprio. Non è che non le facessi bene, non eri a conoscenza, tutte le cose nuove le hai messe in pratica più in sala che in puntata. Non solo. In altri momenti il frullatore di notizie ti ha mandato in crisi e non eri serena... ad oggi penso che non abbiamo tempo, tu diventerai una brava balleria, c’è un lavoraccio da fare e, ripeto, non abbiamo il tempo. Come ballerina mi piaci, ma andare avanti non avrebbe senso, tu però non mollare..."

La replica della ballerina "Mi spiace - replica Eleonora - piango subito, ma non me lo aspettavo ora, forse in puntata sì… sono ultima in classifica, non mi sento meno brava degli altri, ma capisco che tra due mesi c’è il serale e mi rendo conto che il tempo non basta, so che non sei cattivo e mi spiace… per me è un po' una sconfitta a livello personale... quindi mi spiace per me, volevo vivermi meglio questa esperienza. Non volevo deluderti e questo per me è importantissimo, ci ho messo impegno, ho provato tanto e volevo farlo bene... magari entrando da settembre sarebbe sto diverso"

L'incoraggiamento di Todaro Il prof Raimondo Todaro cerca di rincuorarla: "Sei caparbia, sei una spugna, ascolti, lavorare con te è stato un piacere enorme, è un errore nel valutare i tempi che ho fatto io, pensavo di riuscire a fare in tempo, lavorando ho capito che non ce l’avrei fatta... ma domani continua, sei forte, sarebbe un peccato se smettessi, io non sono deluso, tu hai fatto il possibile, raccogli tutto quello che hai imparato in queste settimane, tu hai il potenziale, hai 19 anni e sei giovane ma non troppo, non puoi perdere altri treni…".