"Amici 22", lo sconforto di Federica: "Mi sento inferiore, impegnarmi non basta mai"

Nella prova dello speciale di domenica che aveva in palio un'esibizione al concerto di Elisa, la sua interpretazione di " Zombie " dei Cranberries non è piaciuta ai giudici e nella classifica finale Federica si è trovata al penultimo posto. Un risultato che la ragazza ha preso particolarmente male perché per questa prova si era impegnata particolarmente. Nel dopo puntata così arriva la crisi. Angelina, Piccolo G e Aaron provano a rincuorarla e alla fine interviene anche Maria De Filippi ...

La cantante di "Amici 22" fatica a farsi una ragione del cattivo risultato. Il primo ad andarle incontro è Piccolo G che capisce subito cosa stia passando nella testa di Federica. "'Non valgo abbastanza'... 'non sono più quella di prima'... Non è vero, sei stata bravissima. E poi così dark fai pure paura" le dice commentando il suo rossetto nero per strapparle un sorriso. Arriva poi Angelina. "A che pensi mentre ti viene da piangere?" le chiede e poi la rincuora. "Posso dirti solo una cosa: se piangi perché sei incazzata lo capisco - dice la compagna -, se piangi perché non sei soddisfatta di te stessa, non lo capisco". "Mi rode, perché mi impegno" le risponde Federica.

Più tardi in saletta relax la ragazza è ancora giù e così interviene Maria. "Vogliamo capire perché stai sotto un treno?" le chiede. "Non sono soddisfatta, penso di impegnarmi e... Faccio trecentocinquantamila cose e mi sento pure inferiore un sacco di volte". Maria le chiede perché si senta così: "Non lo so - afferma la ragazza -, è una sensazione che non vorrei avere". La De Filippi poi la invita a non guardare la classifica e a pensare che sta imparando tante cose. Le fa notare anche che prima di entrare nella scuola lei faceva la parrucchiera e non aveva mai preso lezioni di canto, quindi deve capire che è ancora all'inizio. Poi, quando Federica si paragona agli altri, Maria le porta l'esempio di Angelina, che ha grossi problemi di autostima, che vanno oltre le qualità canore, per farle capire che tutti hanno i loro problemi, in alcuni casi anche più importanti.