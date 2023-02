"Amici 22", Benedetta è la nuova allieva di ballo

La ragazza ci aveva già provato in passato a indossare la maglia ma poi ci ha rinunciato per stare vicino alla mamma malata. Adesso per la "latinista" si presenta un'altra occasione che coglie subito al volo. E tra le lacrime.

Il prof Todaro chiama in studio Benedetta e chiede di approfondire meglio con lei la sua situazione: "Mi sono fermate tre anni, mia mamma si è ammalata e le sono stata vicino... non me la sono sentita di viaggiare e di stare lontano da lei".

Ma adesso per la ballerina si presenta una occasione d'oro, c'è un banco ancora vuoto prima del serale: "C'era una vocina che era rimasta dentro di me e mi diceva di non mollare". Todaro le chiede quindi di esibirsi prima con il Samba e poi con il Rumba, con Umberto sulle note di Pino Daniele.

"Mi sentivo al 40 per cento mentre ballavo - spiega Benedetta - Quanto tempo ci metterò per arrivare al cento per cento? Poco". La risposta del prof Raimondo non si fa attendere: "Benissimo. Benedetta ti puoi mettere la maglia, è tutto vero. Mi hai fatto una promessa, mi hai detto che arriverai al cento per cento in maniera veloce. Da domani ci dobbiamo fare un mazzo enorme".