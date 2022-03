"Amici 21", il quarto eliminato è Christian: "Questa sera ballando mi sono sentito bene"

Dopo

Calma

Christian

Maria De Filippi

Christian Stefanelli

Crystal

, anchelascia "Amici": il ballerino è il quarto eliminato della ventunesima edizione del programma condotto daè stato costretto a lasciare il talent show di Canale 5 dopo la sfida con il cantante

Il

ballerino

cantante

Maria De Filippi

Christian

si è esibito sulla coreografia "L'inverno dei fiori" e "Ego", mentre ilha portato sul palco "Casa mia" e "La mia ragazza è magica". Dopo l'ultima sfida, i ragazzi tornano in casetta per conoscere il verdetto. "Sono contento perché era tanto tempo che non mi sentivo così bene quando ballavo", ha detto il ballerino.si è congedata dacon queste parole: "Quando ti ho visto a giugno sì che ballavi, poi hai continuato per mesi e poi stop. E mi dispiace tanto perché se hai smesso vuol dire che lo hai deciso tu". "Ne sono consapevole", si limita a dire il cantante prima di salutare i suoi compagni.