"Amici 21", eliminato Calma: "Non vedo l'ora di farvi scoprire il mio mondo"

, il cui vero nome è, è il terzo concorrente a essere eliminato al serale di "Amici". La ventunesima edizione del talent show disi apre con le sfide tra la squadra die quella di. Con la vittoria del team Cuccarini-Todaro, Calma è costretto a lasciare il programma dopo aver perso la sfida conprima e conpoi.

Il primo a dire la sua sull'eliminazione del cantante è il giudice

Rudy Zerbi.

Maria De Filippi

Calma

"Amici è un'opportunità bellissima per tutti i ragazzi che vogliono farsi conoscere. Per Calma, per il suo genere e per il suo mondo non è facile. Spero tanto che fuori di qua tu riesca a portare avanti la tua arte perché hai qualcosa di speciale, continua così". Dopo Zerbi, segue il commento di: "Credo tu sia stato penalizzato dall'ingresso un po' attardato. So che sei timido e introverso quindi non voglio sforzarti nel parlare, mi ha fatto davvero piacere conoscerti". Visibilmente emozionatoringrazia per la bellissima esperienza vissuta e aggiunge: "Il serale è come la tombola, altro giro altro regalo, oggi è toccato a me. Non vedo l'ora di farmi conoscere e far scoprire ancora di più il mio mondo".