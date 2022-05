"Amici 21", volano in finale Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena

Si comincia con l'ingresso della giuria e con Rudy e Alessandra che consegnano alcuni regali ai colleghi. Lorella, ambasciatrice della giustizia, riceve la bilancia della legge con una parrucca da giudice. A Veronica viene invece data una t-shirt con la scritta "il mondo della danza sa". Regalo speciale per la Pettinelli: una foto incorniciata di Zerbi. Infine Raimondo riceve il libro della storia della danza.

Si può quindi partire con

la gara tra i sette semifinalisti

prima manche è di canto

Sissi è la prima finalista

. Lae basata tutta su gli inediti. Nella prima sfida Sissi vince contro Luigi e Albe. La cantante porta a casa anche la seconda contro Luigi. Al terzo round il cantante di Zerbi ottiene un punto mentre nel quarto cambiano i contendenti: Alex è contro Albe e vince il confronto. Il posto per la finale se lo giocano quindi Sissi e Alex ed è la ragazza a vincere:

La

seconda manche è dedicata al ballo

Michele

è il secondo a volare in finale

. Si esibiscono tutti e tre gli allievi rimasti, Dario, Michele e Serena e i giudici premiano Michele che ha così il boccino della sfida. Si parte con Michele contro Dario e il ballerino della Celentano vince. Affronta quindi Serena e, in una giuria divisa, De Martino dà a sorpresa il punto decisivo a Serena. Si chiude con il guanto di sfida della Celentano sulla classica:affronta Dario e l'allievo della squadra Zerbi-Celentano

E' il momento del classico

guanto di sfida tra professori

terza manche

Luigi

il terzo finalista

. Questa volta a prevalere sono Rudy e Alessandra scatenati nei panni di Renato Zero. Via alla, nella quale si torna al canto con Alex, Albe e Luigi in campo. Dopo gli inediti il boccino è in mano a Zerbi: la prima sfida è tra Luigi e Alex e vince il cantante di Lorella. Una sfida che si rinnova al secondo giro e Luigi porta in parità il confronto. Quindi Zerbi lancia il guanto di sfida tra Luigi e Albe e il cantante della Pettinelli si afferma un po' a sorpresa mentre la sua prof gongola e sfotte Zerbi ("Zitto pelato"). Si va avanti con la rivincita equesta volta prende il punto decisivo. E' lui

Al ballottaggio finale vanno quindi Dario, Serena, Albe e Alex. Dopo l'intermezzo comico di Nino Frassica i quattro allievi rimasti iniziano a esibirsi e alla fine vanno tutti in casetta ad attendere il verdetto. Maria comunica i nomi dei finalisti: il primo a rientrare in studio è Alex, quarto finalista. Dario invece è eliminato. Tornano quindi in studio Albe e Serena. Maria comunica loro che secondo i voti della giuria sono a pari merito e tocca direttamente a loro scegliere chi andrà in finale.

Albe

Serena

entrambi vanno in finale

Marco Mengoni

nuovo singolo "No stress"

domenica 15 con la finalissima

fa un gesto d'amore verso la suae si tira indietro ma in realtà è uno scherzo:. La puntata si chiude quindi conche presentato il suo. Appuntamento a