"Amici 21", la commovente lettera di Dario dopo l'eliminazione in semifinale

"Sono stati

sette mesi pieni di danza e di emozioni

lacrime e sorrisi

Silvia

in cui ho scavato tanto dentro di me, nel mio passato per rompere tutte le insicurezze e cercare di non risparmiarmi mai né a lezione né sul palco - ha scritto su Instagram -. Sette mesi in cui, con l'aiuto dei professionisti e dei maestri, ho cercato di migliorare ogni piccolo aspetto di me. Sette mesi dicon i miei compagni che ho imparato a conoscere e che hanno imparato a conoscermi. E, infine, cinque mesi con(Sissi, ndr), che penso sia la persona più bella e forte che io abbia mai conosciuto".

Il danzatore ha quindi voluto ringraziare chi ha reso possibile tutto questo: "Voglio dire grazie a tutti i maestri e professionisti per ogni singolo momento in sala.

Grazie Maria e 'Amici'

Veronica Peparini

per la possibilità e per tutto quello che mi avete dato a disposizione per studiare e per poter fare quello che amo fare. E grazie a, ma davvero per tutto, per aver creduto in me, per avermi formato, per essere stata sempre d'esempio per me, e per ogni parola spesa che non ho mai dato per scontata… ti voglio tanto bene".