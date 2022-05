"Amici 21", Giulia Pauselli lascia il talent: "Da ballerina a mamma, è il momento di vivere la mia gravidanza"

Giulia Pauselli lascia il talent show dopo cinque anni come professionista nel corpo di ballo della scuola. La decisione è legata alla sua gravidanza : la ballerina aspetta, infatti, un figlio dal compagno Marcello Sacchetta . Attraverso i suoi canali social, la Pauselli ha dedicato parole dolci e commoventi al programma e a Maria De Filippi.

"Ho sgomberato il mio camerino da cinque meravigliosi anni. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo. Adesso

per un po' il mio universo girerà su tutt'altro satellite

senza dimenticare, però, che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma".

Quando ha scoperto di essere incinta e per i primi mesi di gravidanza, Giulia ha deciso di continuare a ballare e la sua scelta ha trovato il sostegno del programma. "Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione - ha spiegato -, ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano. Mi mancherà tutto di questo posto.

Immensamente grata ad 'Amici', grazie Maria

".