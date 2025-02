Amici 2024, dalla maestra Celentano un esame di eliminazione per sette allievi

Intanto nella casetta si sono scatenati inevitabili malumori per le scelte. Nella lista di TrigNO non c'è stato il nome del suo amico Vybes, che non l'ha certamente presa bene. Infastidito e deluso ha provocato la reazione immediata di TrigNO, che si è difeso: "Mi piacciono i tuoi pezzi e come scrivi, ma non è detto che ti devo mettere tra quelli che devono andare al Serale. La stima c'è. Stai facendo così solo perché non ti ho messo nella lista". Mollenbeck invece non è riuscito a trattenere le lacrime: "Ci rimango male se nessuno mi considera idoneo al Serale". Infine Deddè ha accusato Jacopo Sol e Luk3: "Stiamo sempre insieme, è brutto vedere questo".