La gara di ballo sarà giudicata da Rossella Brescia e da Garrison mentre quella di canto da Fiorella Mannoia. Si comincia con il ballo e con la neoentrata Raffaella. La Brescia la trova "bravissima, bellissima e anche molto sensuale". Si passa al canto Niccolò con "Maria" dei Blondie: la Mannoia la trova un'esibizione di tutto rispetto ma lo invita a "spingere sull'acceleratore". Si torna alla danza con Francesco che riceve i complimenti di entrambi i giudici. Trigno canta "America" di Gianna Nannini e per la Mannoia sarebbe dovuto essere più sfrontato. Tocca poi a Chiara, ballerina seguita dalla Celentano: Garrison la trova bellissima, la Brescia la invita a preoccuparsi meno e a "ballare come se nessuno ti stesse guardando". Senzacri canta "Scusa se non ho gli occhi azzurri" e conquista la Mannoia con la sua "apparente finta timidezza". Si riprende con il ballo e con Asia, entrata da poche settimane e la Brescia rimane colpita dalla performance in relazione alla giovane età. Quindi si esibisce Chiamamifaro, apprezzata, e Luk3, di cui la Mannoia apprezza l'essere dentro il pezzo ("C'era un ragazzo che come me"). L'esibizione è ovviamente spunto per l'ennesima polemica con la Pettinelli. Poi balla Antonio e dopodiché tocca a Mollenbeck e viene invitato a mettere più personalità. Dopo Deddè scena in pista Francesca e i giudici si dividono: Rossella apprezza la dinamica, per Garrison è mancato "l'Halleluja moment". Anche per Vybes la Mannoia invita a cercare la propria strada scostandosi dal mercato.