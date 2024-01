Tgcom24

Dibattito acceso in studio dopo l’esibizione di Nicholas e Kumo Si parte dal ballo con Giovanni, poi il canto con Petit, e poi Lucia, Nicholas che ha preso 3 dalla maestra Alessandra Celentano (“Si vede quanto sia legnoso, quanto sia scarso” ha commentato), Holden (la Michielin dice: “Veramente bravo, questo pezzo è molto complesso, bravo”), Kumo. Si scatena il dibattito in studio perché la Celentano lamenta noia e Kumo dice alla maestra: “Sono entrata qua per la mia fluidità come ballerino, mi spiace”.



Scontro anche sul ballo di Marisol Canta Martina, Paola Turci: “Con questa voce puoi fare quello che vuoi”; Aiello: “Ho sentito un brivido, complimenti”. Poi tocca a Marisol, che casca nel momento sbagliato dopo lo scontro Celentano-Kumo. Emmanuel: “Si poggia sulle sue bellissime doti, quel che vedo io è sempre la stessa cosa… mancanza di fame, di voglia, che ancora non c’è… c’è un variare di intensità”. Marisol replica: “Mi sembra di aver portato tante sfaccettature mie”. La Celentano le ha dato il voto 8,5. Smorza la tensione il cantante Mida. Balla Simone. Nella gara di cover, per ora Holden e Martina in testa.

Dustin fa litigare la Celentano con Todaro Canta Lil Jolie tra gli applausi. Poi balla Dustin e lo studio si infiamma. Thomas Signorelli commenta: “Sei un ballerino internazionale”. A Raimondo Todaro non è piaciuto e gli ha dato voto 5: “Sull’hip-hop lo trovo rigido e mosciarello, e manco sexy”. “Il tuo commento è da fuori di testa” dice la Celentano. Emmanuel: “Il suo problema è la parte tecnica, non ha problemi di fluidità, a volte forse un po’ meno”. La Celentano insiste: “E’ stato bravo, punto”. Nelle prove gli ha dato 10. La classifica di ballo fino a qua: Dustin in testa, seguito da Marisol.

Kia emoziona, contrasti sulla ballerina Sofia e sul canto di Ayle Canta Kia, la nuova entrata, e scatta subito l’applauso. Paola Turci: “A lei non manca niente, è l’artista del futuro. Una presenza incredibile, una voce possente, può interpretare qualsiasi tipo di melodia”. Tocca a Sofia. Thomas: “Brava, brava, brava”. Ma la Celentano in prova le ha dato 3. Canta Ayle. Rudy: “Sei sempre uguale a te stesso… sei ripetitivo… è tutto piatto. L’espressione del viso stanca”. Aiello aveva detto l’opposto. “Ha una personalità potentissima” si arrabbia la Pettinelli.

Per il ballo in testa Dustin, per il canto Kia C’è Gaia. “Vederti ballare metti serenità” commenta Thomas. Canta Sara ed è un’esplosione in studio. Francesca Michielin: “Hai un’agilità vocale invidiabile, ha fatto un pezzo difficile e l’hai fatto bene. Brava, hai una bella presenza scenica”. Ma cosa ne pensa la Pettinelli? “Sara ha preso un forte applauso, la gente in piedi, non dico nulla”. Si esibisce Malia. Ecco la classifica di ballo: Dustin, Sofia, Marisol, Gaia, Kumo, Lucia, Simone, Giovanni, Nicholas. Nella classifica di canto: Kia, Holden, Martina, Mida, Petit, Sarah, Lil Jolie, Ayle, Nahaze, Malia.

Gli inediti Davanti agli esperti delle radio si esibiscono con i loro inediti Lil Jolie, Sarah, Martina. Proprio con il brano di quest’ultima è scoppiato l’entusiasmo dello studio. “Una canzona malinconica, ma vissuta sulla pelle” dicono le radio. E poi: “Voce incredibile”.

Giovanni, maglia sospesa dopo il ballo nel ring “Se avessi studiato danza classica fin da piccolo mi saresti piaciuto” dice la Celentano che porta Giovanni al suo compito… sul ring. “Ti consegno una coreografia spiritosa ma che per te sarà difficile e ti sentirai dire cose poco piacevoli”. Todaro: “Voglio bene a Giovanni e gli ho dato 3 ma non gli tolgo la maglia… Voglio essere rappresentato nella mia disciplina e lo prendo per questo. Migliora giorno dopo giorno. Ascolta tanto, è veloce nell’apprendimento. Per ridargli la maglia gli do 6”. La Celentano accusa Todaro di incoerenza e lui per provocazione sospende la maglia a Giovanni, ma gliela rende. Zerby: “La presa per i fondelli della maglia, te la prendo, te la tolgo”. I maestri discutono sui compiti dati ai ragazzi. A questo punto Giovanni restituisce la maglia.