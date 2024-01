Ad "Amici 2023" Marisol racconta il dramma del suo passato

Tgcom24

La lettera di Marisol Questa settimana la produzione ha assegnato ai ragazzi un compito particolare: scrivere un tema dal titolo "Chi sono io? Le mie insicurezze e ciò che non riesco a dire di me". Il contenuto della lettera di Marisol è particolarmente significativo così Maria De Filippi le chiede se desidera condividere pubblicamente i suoi pensieri oppure con una sola persona. "Mi ero ripromessa di non parlare di questo argomento, ma ora sono un po' cresciuta e l'ho superato", chiarisce la ragazza. Davanti ai compagni di scuola, la conduttrice legge la lettera di Marisol.

"Stavo bene solo a danza" "Ho vissuto un'infanzia felice, non mi è mai mancato l'amore della mia famiglia e delle persone a cui tengo davvero. Però mi sono sempre sentita fuori posto, come se uscissi per un attimo dalla scena che stavo vivendo in quel momento e mi vedessi come se non centrassi nulla con il contesto", scrive la ballerina. "Questo accadeva a scuola e spesso purtroppo nella quotidianità familiare, senza nessun motivo apparente. L'unico posto in cui non mi capitavano queste sensazioni era a danza".