"Amici 2023", Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: "Modera i toni"

Nel corso della seconda puntata del serale di "Amici 2023" la tensione è alle stelle tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, a causa di un guanto di sfida che quest'ultima ha lanciato contro Mida. Il ragazzo, che - d'accordo con la sua maestra - non ha accettato la sfida, avrebbe dovuto cantare "Io canto" di Riccardo Cocciante senza l'aiuto dell'autotune.

"Quanto a lungo potrai scappare da questo guanto che ti chiede solo di cantare?", scrive la speaker radiofonica, nella lettera indirizzata all'alunno. "Se fossi sicuro di te, avresti già accettato ed è evidente che non lo sei. O forse, come penso io, non sai cantare", continua Pettinelli, mandando Lorella Cuccarini su tutte le furie.

"Ti consiglio di moderare un po' i toni, ci faresti una più bella figura", risponde la showgirl, spiegando ai giurati le motivazioni del rifiuto del guanto. "Questa non è un'esibizione, ma una punizione. Essere al serale significa dare a tutti i ragazzi la possibilità di esprimersi. Il tuo fine non è quello, ma di mettere Mida in difficoltà".