"Amici 2023": Holden sotto accusa per le pulizie, il gruppo si spacca

Dopo l'ennesima tirata d'orecchie arrivata durante la puntata di domenica 21 gennaio, Rudy convoca tutti in studio e mostra un video in cui i ragazzi, mentre stanno riordinando in cucina, parlano tra loro e Mida commenta dicendo che a suo parere "la cosa delle pulizie" non risuccederà più perché altrimenti "Rudy dovrebbe fare a Holden un c... così". Un'uscita che a Zerbi piace talmente poco da definirla "un'infamia", perché allude a una volontà del professore di voler difendere un suo ragazzo solo perché "è forte". Su una cosa però la maggior parte del gruppo sembra essere d'accordo: Holden è tra i maggiori responsabili del disordine e dello sporco in casetta.

Tgcom24

Il ragazzo, messo sotto accusa, lascia lo studio fortemente turbato, dicendo che non gli va "di piangere in televisione", ma si vede che la situazione lo ha colpito. Lui non nega di essere "tra quelli meno puliti", ma giustifica il suo comportamento nell'ultima settimana spiegando di essere stato molto impegnato con il testo dell'inedito, per cui è tra quelli più indietro.

Il gruppo spaccato discute Una volta che Holden se ne è andato e che Rudy congeda tutti invitando a pensare bene a quello che è successo e "a fare meno gli ipocriti", si apre nel gruppo una discussione molto accesa. Alcuni, come Petit, Simone e Nicholas, si infervorano perché non trovano giusto che tutto sia stato scaricato su Holden. "Lui non fa niente, ma non è l'unico" dice Simone, mentre Nicholas sottolinea come "quando arriva la spesa siamo in quattro a mettere a posto, tutti gli altri dove sono?".

Il chiarimento tra Holden e Gaia Il caso rimane una ferita aperta anche il giorno dopo. Holden, parlando con Gaia, si dice molto deluso perché si sarebbe aspettato che la ballerina, come altri, intervenissero per dire che lui non è l'unico responsabile. La ragazza prova a difendersi spiegando che avrebbe voluto dire qualcosa, ma poi lui ha abbandonato lo studio e quindi non ne ha avuto più l'occasione. Gaia arriva anche a dire che se dovessero essere presi dei provvedimenti solo su Holden lei si opporrebbe. Interviene anche Martina che trova senza fondamento quanto affermato da Mida, perché secondo lei Holden è spesso messo sulla graticola per fari motivi e non è per nulla protetto in maniera particolare.