La ballerina 22enne, del team di Raimondo Todaro, ne parla prima con la cantante Martina e poi si sfoga con in sale prove con Giulia Stabile . Confessa tutte le sue insicurezze e crolla in lacrime: "Non voglio sprecare questa oppurtunità".

Ad " Amici 2023 " Gaia entra in crisi e confessa: "Non riesco a esprimermi al meglio".

Tgcom24

"Quello che mi turba - dice Gaia - è che io quando danzo sento tantissimo, lo vorrei dare agli altri ma mi contengo, non voglio avere il rimpianto di non aver fatto come mi sento, è successo tante volte e mi sono rotta le scatole, ma poi provo vergogna, non riesco a capire perché..."

Il confronto con Giulia Stabile Giulia Stabile la abbraccia e la conforta: "Lo vedo che ti contieni molto, non si può dare una spiegazione alla vergogna, succede perché pensi, ti senti nuda tra virgolette e senti che ciò che hai dentro può essere criticato, ti do questo consiglio: devi pensare a come riuscine a non pensare, ad esempio pensando ad altro".

Lo sfogo con Martina Poco prima Gaia si era sfogata con l'amica, la cantante Martina: "Quando ho provato da sola, un ballo molto tecnico e difficilissimo, me lo sono sentito sulla pelle, mi sono venuti i brividi, in settimina non è così, sento il peso del giudizio, appena entra una persona, anche se mi fido, mi imbarazzo e invece vorrei essere sfacciata, come le altre ragazze che sono qui. Ho fatto anche tanti passi in avanti, prima ballavo con gli occhi bassi, anche la culotte l'ho superata, se me la devo mettere non faccio i pianti come prima... la domenica da sola in sala sono un'altra persona, sono quella che vorrei essere tutti i giorni".