Anna Pettinelli il 28 gennaio ha infatti festeggiato i suoi primi 67 anni, molto ben portati. Quando ha scoperto che il cantante Ayle stava male, si è allarmata, anche perché altre allieve Nahaze e Martina le hanno fatto capire che c’erano davvero dei problemi.

Lo scherzo alla Pettinelli

La Pettinelli si è precipitata in sala prove ma aprendo la porta ha scoperto che era tutto uno scherzo. Una "trappola" architettata per farle una festa molto privata di compleanno. Ad attenderla infatti c'erano i suoi ragazzi con una torta che volevano festeggiare con lei un giorno così importante. Gli allievi hanno acceso le candeline e hanno pure cantato per lei. La prof, sempre molto severa, si è emozionata e ha anche lanciato un messaggio all'altro prof, Rudy Zerbi: "Alla faccia di Rudy", ha detto ironicamente.