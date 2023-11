In casetta poi si chiude in bagno singhiozzando consolato dai compagni che si siedono davanti alla porta e aspettano che esca: "La Celentano dice che la borsa di studio hanno sbagliato a darmela. Non ce la faccio più. Non voglio stare più qui così“ afferma il ballerino. Dopo la puntata del 12 novembre e l'ultima posizione ottenuta l'insegnante Celentano lo ha convocato in studio per assistere al compito che gli aveva assegnato già da tempo e che purtroppo dà vita all'ennesimo scontro tra i due.

Il ballerino di Amici è in crisi Da settimane la maestra Alessandra Celentano sta affidando a Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, un compito dietro l'altro, perché non è convinta delle sue potenzialità. In studio per eseguire le coreografie affidategli, prima che cominci a ballare, la maestra legge a Nicholas la lettera, che gli ha spedito con le motivazioni del compito stesso: "Voglio capire quale è lo stile più adatto a te e che tipo di predisposizione hai...".

Ma dopo l'esibizione la Celentano sembra particolarmente dura con lui, che prende la parola dicendo, tra le lacrime: "Mettermi nelle condizioni di trovare un mio stile vuol dire darmi dei compiti opportuni, tecnicamente non troppo difficili".

La Celentano nega categoricamente che le coreografie assegnate siano state difficili.

"Ti ho dato tutte delle coreografie facili tecnicamente". Ma il coach del ballerino, Raimondo Todaro non è d'accordo: "Questa è una coreografia di latino semplice per un latinista, non per uno che non l'ha mai fatto". La Celentano risponde: "Non sono compiti difficili", e anche Nicholas dice la sua: "Non mi sono mai lamentato, mi rendo conto del mio livello, mi dispiace che non si capisca quello che venga detto e si creino delle polemiche" e poi l'"accusa" di avere dei pregiudizi nei suoi confronti e le dice: "Quando lei mi dà dei compiti parte dal presupposto che io non possa superarli. Se la sua intenzione è far capire al maestro Raimondo Todaro, che il mio posto non è qua dentro, ci sono mille altri modi per farlo... non affidandomi dei compiti così difficili".

La borsa di studio della Alvin Ailey School di New York Lo scontro tocca anche un altro argomento spinoso ovvero la borsa di studio ottenuta da Nicholas come allievo e ballerino di "Amici" alla Alvin Ailey School di Mew York, riconoscimento che la Celentano ritiene non giustificato.



L'allievo di Raimondo Todaro difeso dal suo maestro A tale proposito interviene Raimondo Todaro che difende Nicholas dicendogli che se la Alvin Ailey gli ha assegnato una borsa è perché "ha un grande potenzialità" e questo vuole dire "che questo potenziale c'è: io lo vedo gli altri due insegnanti (intendendo anche Emanuel Lo presente in studio, ndr) non lo vedono".

La Celentano controbatte: "La borsa di studio gli è stata data perché hanno visto una forte attitudine al lavoro...".

E lo scontro si infiamma: "Ma vogliamo sminuire anche la borsa di studio adesso?", esclama Todaro. Anche Nicholas, piuttosto sconfortato, interviene: "Ogni cosa che mi succede qui dentro viene sminuita. Anche un traguardo importante come questo non viene considerato".

Todaro rincara la dose e cita le tre frasi con le quali la Alvin Ailey ha motivato la sua scelta su Nicholas: "Grande potenzialità, attitudine, allieve perfetto per la Alvin Ailey".