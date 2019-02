Amici 18, anche Umberto conquista la felpa per il serale

"Amici 18", le immagini della puntata del 23 febbraio Instagram 1 di 19 Instagram 2 di 19 Instagram 3 di 19 Instagram 4 di 19 Instagram 5 di 19 Instagram 6 di 19 Instagram 7 di 19 Instagram 8 di 19 Instagram 9 di 19 Instagram 10 di 19 Instagram 11 di 19 Instagram 12 di 19 Instagram 13 di 19 Instagram 14 di 19 Instagram 15 di 19 Instagram 16 di 19 Instagram 17 di 19 Instagram 18 di 19 Instagram 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si inizia con Mowgly. La Celentano vuole vederlo nella coreografia di classica ma lui non vuole esibirsi davanti al pubblico perché non si sente all'altezza e non vuole fare una brutta figura. "Perché lui deve decidere cosa può fare mentre tutti gli altri fanno tutto ciò che gli viene chiesto". Il ragazzo ha un moto di stizza e accetta: "Vuole farmi fare una una brutta figura? La farò". Il ragazzo si esibisce così nella coreografia classica, mostrando tutti i limiti del caso, essendo un ballerino di breakdance. Ma la Peparini lo difende: "Non ha fatto una brutta figura, ha dimostrato di poterla portare fino in fondo".



Parte quindi la sfida a squadre con i duetti: Tish e Alvis contro Alberto e Ludovica e il primo punto va alla squadra di Sparta. Si prosegue con la danza: tonra in scena Mowgly che si scontra con Rafael. Quest'ultimo si mette alla prova con una disciplina che non è la sua, l'hip hop: la Celentano gli dà 8, mentre per la Peparini non è da più di 6,5. Si apre una discussione sulle votazioni. Per tutta risposta, alla prova di Mowgli, la Celentano assegna uno 0. La sfida va così in parità e prosegue con Jefeo e Alvis con Sparta che si riporta avanti. Di nuovo danza, con Umberto e Miguel: il confronto è equilibrato ma il ragazzo di Sparta porta a casa il punto decisivo.



E proprio Umberto può affrontare i tre step per ottenere la felpa del serale. La prima prova è giudicata da Nancy Beati che ritiene positiva l'esibizione nel latino americano. Francesca Bernabini, che assegna un altro "sì". Il via libera decisivo è nelle mani di Luciano Cannito che lo assegna in modo convinto. Umberto è così il quinto concorrente ad accedere al serale.



Si riparte con una nuova sfida squadre. Giordana e Tish inaugurano la contesa, con Atene che si porta in vantaggio. Si prosegue con la danza, con Valentina e Mowgli e la ragazza ottiene il secondo punto per Atene. Mameli presenta una personale rivisitazione di "Figli delle stelle" mentre Alberto si affida a Puccini e "E lucean le stelle", dalla "Tosca": secondo punto per Atene. Vincenzo pareggia vincendo il confronto con Federico. Il punto decisivo se lo giocano Alessandro e Federica. Vince Sparta ma Alberto non può tentare l'accesso al serale perché servirebbe il 9 di media tra i voti ricevuti e lui si ferma a... 8,95! Valentina e Federico saranno dovranno invece affrontare una sfida per restare nella scuola.