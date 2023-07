Kim Kardashian

Per annunciare il suo debutto ad "American Horror Story", la Kardashian aveva pubblicato ad aprile su Instagram un'inquietante teaser della serie. La regina dei social non aveva svelato nessun dettaglio sul personaggio che avrebbe interpretato, rivelando solo che era stato scritto apposta per lei. Ryan Murphy aveva annunciato la presenza della star spieganfo: "Kim Kardashian è una delle stelle più grandi e luminose della televisione al mondo e siamo elettrizzati nell'accoglierla nella famiglia di American Horror Story. Io e Emma siamo entusiasti nel collaborare con questa vera forza nella cultura. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, pieno di stile e terrificante per Kim, e questa stagione è ambiziosa come nessuna mai realizzata prima".